TheCube: Италия, Сенцов и Успенский

Добро пожаловать в «Куб». Здесь мы обсуждаем самые важные события этой недели, о которых вы говорите в социальных сетях. За последние семь дней таких было немало.

Крушение моста Моранди в Италии

При обрушении моста в Генуе погибли по меньшей мере 39 человек. "Мост сложился, как лист бумаги. Генуя потеряла свой символ, Италия в трауре", — пишет Светлана в "Твиттере".

Кто-то из вас рассказал, что проезжал не один раз по мосту. Другие признались, что останавливались в зданиях, находящихся под мостом. Сейчас одним из испытаний для властей станет вопрос расселения большого числа людей, потерявших крышу над головой.

Более 600 человек были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности. Многие из них живут во временных центрах.

"Мост Моранди, Генуя, Италия", — публикует Василий Апасов фотографии разрушенного моста.

Российские граждане, по окончательным данным, не пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Генуе. Об этом заявило генеральное консульство России в этом городе.

В генконсульстве Украины в Милане заявили о двух пострадавших в результате крушения моста. Молодая пара находится в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Сенцов голодает больше трёх месяцев

На этой неделе в очередной раз говорили о бессрочной голодовке кинорежиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по статье "терроризм". Сам Сенцов обвинения не признаёт. Западные страны и ЕС призвали Россию освободить режиссёра.

Журналистка и правозащитница Зоя Светова на этой неделе смогла попасть в колонию, где находится украинский заключённый. "Олег (Сенцов) описывает своё состояние, как предкритическое", — заявила Светова журналистам.

Ранее Amnesty International направила запрос, с просьбой разрешить посетить Сенцова в составе группы независимых врачей.

ФСИН сообщила, что по просьбе "положительного решения не принято", а "состояние здоровья осуждённого Сенцова оценивается как стабильное, без отрицательной динамики".

"Осиротели Шарик с Матроскиным"

"Умерла целая эпоха. Умерло моё детство. Умер Эдуард Успенский", - пишете вы в "Твиттере".

14 августа известный советский писатель и легендарный автор книг для детей ушёл из жизни на 80-м году.

"Осиротели Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все мы - дети советской эпохи", - пишет Светлана. "Спасибо за моё счастливое детство", — говорит Ирина на страницах своей страницы в "Твиттер".

Творчество Успенского было известно не только в Советском Союзе, но также за рубежом. В Германии вспоминают мультфильмы, в основе которых лежат рукописи автора, на которых выросло целое поколение немцев.

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