Самые грязные реки планеты

Между тем исследования показывают, что за 90% загрязнения океана пластиком отвечают страны Азии и Африки. К такому выводу пришли специалисты Всемирного экономического форума. Большую часть мусора выносят в океан всего 10 рек.

Антал Надь, учитель зоологии

"Согласно подсчётам, около 8-9 миллионов тонн мусора из пластика попадает в океаны каждый год. Вдобавок к этому - 2 миллиона сигаретных фильтров, несколько сотен тысяч пластмассовых бутылок и сотни тысяч целлофановых пакетов"

Согласно Экологической программе при ООН, первое место в списке самых "грязных" стран занимает Китай. В то же самое время экологи положительно отмечают усилия страны по борьбе с отходами.

Инд и Ганг, протекающие через Индию, также вошли в список рек, больше всего загрязняющих воды Мирового океана. В отличие от Китая, несмотря на запущенную программу по очистке вод в Индии, "ни одна капля" этих рек не была очищена, - заявили в суде по вопросу экологии страны.