Депутаты Национальной ассамблеи Пакистана по итогам прошедшего в пятницу голосования избрали лидера центристской партии "Движение за справедливость" и бывшего капитана сборной страны по крикету Имрана Хана новым премьер-министром страны.
Хан - новый премьер Пакистана
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Хан - новый премьер Пакистана
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Для утверждения в должности ему потребовалось получить поддержку 176 избирателей. Единственным конкурентом избранного премьера был лидер партии Пакистанская мусульманская лига Шахбаз Шариф, за него проголосовали 96 депутатов.
По результатам прошедших 25 июля всеобщих выборов партия Имрана Хана заняла первое место и получила 115 из 272 общих мест в Национальной Ассамблее.
Новый глава правительства Пакистана принесет присягу в субботу. Его мандат рассчитан на 5 лет.