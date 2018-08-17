Модные низкоуглеводные диеты, предполагающие отказ от хлеба, картофеля и макарон, могут принести больше вреда, чем пользы,
Опасность низкоуглеводных диет
Опасность низкоуглеводных диет
а полное исключение углеводов из рациона может повысить риск ранней смерти.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Исследование, длившееся 25 лет, показало, что низкоуглеводные рационы могут сократить продолжительность жизни на 4 года.
По статистике, у тех, кто потреблял малое количество углеводов, риск смерти возрастал на 20%, а средняя продолжительность жизни составила 79 лет.
Самый опасный вариант, считают ученые, – замещать углеводы мясными и сырными продуктами. А вот если употреблять растительную пищу (овощи, бобы, орехи, чечевицу), то риск навредить организму снижается.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что самый полезный вариант – сбалансированная диета с разумным количеством питательных веществ.
Эксперимент, в котором приняли участие около 16 000 человек, показал – углеводы должны составлять примерно 50% ежедневного рациона.