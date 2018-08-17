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Опасность низкоуглеводных диет

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Опасность низкоуглеводных диет

Опасность низкоуглеводных диет
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Модные низкоуглеводные диеты, предполагающие отказ от хлеба, картофеля и макарон, могут принести больше вреда, чем пользы,

а полное исключение углеводов из рациона может повысить риск ранней смерти.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Исследование, длившееся 25 лет, показало, что низкоуглеводные рационы могут сократить продолжительность жизни на 4 года.

По статистике, у тех, кто потреблял малое количество углеводов, риск смерти возрастал на 20%, а средняя продолжительность жизни составила 79 лет.

Самый опасный вариант, считают ученые, – замещать углеводы мясными и сырными продуктами. А вот если употреблять растительную пищу (овощи, бобы, орехи, чечевицу), то риск навредить организму снижается.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что самый полезный вариант – сбалансированная диета с разумным количеством питательных веществ.

Эксперимент, в котором приняли участие около 16 000 человек, показал – углеводы должны составлять примерно 50% ежедневного рациона.

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