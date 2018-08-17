Новое жильё для пострадавших

Трагедия, нарушившая нормальную жизнь. Спасатели работают днем и ночью. Главное сейчас - найти выживших под обломками, предоставить жильё тем, кто лишился всего, восстановить разрушенные дома как можно скорее.

Но главные вопросы: что стало причиной, и кто виноват в обрушении моста Моранди в Генуе?

Джованни Тоти, президент региона Лигурия

"Если мы будем говорить сейчас, на ком ответственность, показывать на кого-то пальцем, то мы просто задержим всё то, что нужно делать в данный момент. Сперва нужно почтить память погибших, помочь пострадавшим и восстановить город. Тот, кто допустил ошибку - безусловно такие есть - заплатит за всё, до последнего цента. Но политики не должны брать на себя роль судей, и судьи не должны строить заново этот мост".

Ещё одним серьёзным испытанием для властей станет вопрос расселения большого числа людей, потерявших крышу над головой. Более шестисот человек были вынуждены покинуть свои дома по соображениям безопасности. Многие их них живут во временных центрах.

Марко Буччи, мэр Генуи

"В понедельник мы уже подготовили 40 квартир, а всего их будет 350. Мы уверены, что в течении нескольких месяцев мы сможем восстановить всё. Я думаю, к концу октября у каждого будет новое жильё".

Прощание с погибшими уже началось, но в больницах по-прежнему остаются пострадавшие в критическом состоянии. Несколько десятков человек всё еще числятся пропавшими без вести.