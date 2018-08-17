Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о попытке свергнуть правительство. Об этом стало известно из ее письма в адрес Еврокомиссии.
Румыния: "попытка переворота"
Румыния: "попытка переворота"
По словам премьера, во время митингов в Бухаресте президент Румынии поддержал протесты, хотя должен был призвать людей к спокойствию. Также некоторые политические лидеры выступали в поддержку беспорядков.
«Я считаю, что эти попытки насильственного отстранения законного правительства могут быть опасным прецедентом среди демократических государств, - пишет в письме Данчилэ. - Конституциональная функция посредника между обществом, политическими силами и государственными органами, которая принадлежит президенту Румынии, была им проигнорирована, вместо этого он призвал к продолжению протестов», - заявила премьер.
Еврокомиссия подтвердила получение письма и пообещала в скором времени ответить.
В результате беспорядков 10 августа в Бухаресте пострадали 450 человек. Протестующие требовали распустить парламент из-за отсутствия экономического роста в стране.