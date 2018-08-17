Алеппо вернулся к жизни

Оживленная рыночная торговля, детский смех и мирное небо над головой. Сирийский Алеппо постепенно возвращается к привычной жизни ближневосточного города.

Местный житель Салех Тафтанейзи уехал в Ливан на время военных действий, год назад решил вернуться и нисколько не жалеет об этом:

"Намного лучше, конечно! Не сравнится с тем, что было раньше во время войны. На улицах никого не было, или очень мало людей. А сейчас, слава Аллаху, сами видите, сколько тут народу"

7 лет прошло с тех пор, как жизнь в Сирии разделилась на до и после ожесточенных военных действий. И вот, Алеппо, когда-то считавшийся экономической столицей Сирии, спустя 1,5 года после освобождения правительственными войсками заново привыкает жить без авиаударов.

Боевые действия в Сирии оставили целые города в руинах. В Алеппо ситуация больше напоминала последствия второй мировой войны.

По словам губернатора провинции, за время своего присутствия повстанцы разрушили две трети жилого фонда Алеппо и 90% объектов промышленности.

После освобождения города власти приступили к восстановлению городской инфраструктуры. В первую очередь восстанавливаются объекты энергетики.

Также ведутся работы в историческом центре, жилых кварталах и образовательных учреждениях. По словам властей, восстановление социально значимых объектов и жилья стало необходимым условием для возвращения беженцев.