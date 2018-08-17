100 дней с Пашиняном

В Ереване в пятницу прошел многотысячный митинг, приуроченный к 100 дням работы нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. Он лично возглавил шествие по улицам столицы.

Свою деятельность Пашинян начал с формирования самого молодого в истории страны кабинета, в который вошли не только соратники нового премьера, но и представители ранее лояльных Сержу Саргсяну политических сил. Первые три месяца глава правительства посвятил исполнению обещаний, которые дал в ходе протестов.

Пашинян ворвался в большую политику в апреле, когда вывел своих сторонников на центральную площадь Еревана и объявил, что не согласен с намерением властей избрать экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьер-министра.

И хотя до избрания Пашиняна премьером было еще далеко, во всех интервью он заявлял, что путем "бескровной революции" переломит ситуацию в стране - избавится от коррупции в высших эшелонах власти и обеспечит простым гражданам нормальную жизнь.