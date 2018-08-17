Испанскому королю здесь не рады

Перед началом траурной церемонии в связи с первой годовщиной терактов в Испании, сторонники независимости вывесили на одном из зданий, расположенных на площади Каталонии в Барселоне, огромный плакат против главы государства короля Филиппа VI. Надпись на английском языке гласит: "Испанскому королю не рады в Каталонии". На плакате также изображен портрет монарха вниз головой. Рано утром сотрудники сил правопорядка попытались снять плакат, вывешенный ночью, однако сторонники независимости вновь его вывесили. Ранее глава каталонского женералитета Ким Торра в интервью радиостанции Catalunya Ràdio заявил, что появление плакатов - проявление "свободы слова", но оговорился, что годовщина терактов "не тот день", чтобы говорить о короле.