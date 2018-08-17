Памятное шествие в Барселоне
В Барселоне вспоминают жертв терактов, произошедших год назад. Сотни людей приняли участие в траурных мероприятиях в столице Каталонии.
В церемонии приняли участие пострадавшие и родственники погибших. Участники прошли по улице Рамбла к месту проведения траурного митинга. Там к ним присоединились члены правительства и королевская семья.
17 августа прошлого года террористы въехали на микроавтобусе в толпу в центре Барселоны. Спустя несколько часов аналогичная атака произошла в городе Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Ответственность за теракты взяла запрещённая в России группировка "Исламское государство".