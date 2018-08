Флешмоб в память о "королеве соула"

Прихожане Новой Вефильской Баптистской Церкви, куда когда-то ходила и сама Арета Франклин, устроили памятный флешмоб. У входа в церковь, куда ее поклонники приносят цветы, они исполнили ее самые главные хиты - "I say a little prayer", "You Make Me Feel Like a Natural Woman", "Think", "Respect"и другие. Спеть мог каждый желающий.

Для жителей Детройта смерть певицы - практически личная трагедия. Многие знали ее лично, как и все ее семью. Для многих "королева соула" была просто Арета или "Ри-Ри" (так ласково ее прозвали в городе) - она часто пела в этой церкви, куда когда-то ее привел отец - пастор.

Арета Фраклин умерла 16 августа 2018 года в Детройте от рака поджелудочной железы. Ей было 76 лет.