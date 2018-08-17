Марокканка спасает бродячих собак

В детстве марокканка Салима Кадауи стала свидетельницей жестокого обращения с бездомными собаками. Повзрослев, она решила посвятить жизнь их спасению.

"В 8 лет я подкармливала много бездомных собак. Кто-то вызвал санитарную службу, и их всех отравили," - рассказала 45-летняя жительница Танжера NBC News. По ее словам, она до сих пор видит, как щенята пристраиваются к умирающей матери, чтобы поесть: "Когда я была ребенком, мне хотелось забрать домой всех бродяг. Когда я выросла, именно это я и сделала."

Сейчас Кадауи заведует приютом для бездомных животных. За свою пятилетнюю историю, команда приюта спасла более 500 бездомных собак. Все они получили желтые метки, которые означают, что животному были сделаны все необходимые прививки, оно стерилизовано и что приют несет за него ответственность.

Кадауи говорит, что отношение к бездомным животным в обществе постепенно меняется: теперь, когда некоторые люди находят на улице бродячую собаку, они связываются с приютом, а не пытаются ее прогнать или убить.

Женщина также путешествует по стране, рассказывая, что необходимо сделать при нахождении бездомного животного.