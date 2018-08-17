Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы в итальянской области Молизе. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 километров. Местные власти сообщили, что многие жители в страхе выбегали из домов, но серьезного ущерба землетрясение не нанесло. Из людей никто не пострадал.
Италию трясет
Италию трясет
Еще несколько подземных толчков магнитудой 2,6 ощутили жители области Марке. И сейчас они задаются вопросом: не являются ли эти толчки предвестником более мощного землетрясения?
Италия находится в сейсмически активной зоне, и землетрясения здесь происходят нередко. В апреле подземные толчки чувствовались в Умбрии и Марке. Тогда удалось обойтись без жертв.
Одна из самых страшных трагедий последних лет разыгралась в Италии в 2016 году. 24 августа в Умбрии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Пострадали также регионы Марке и Лацио. Наибольшие повреждения получили населённые пункты Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аркуата-дель-Тронто и Аккумоли. Жертвами стихии стали почти 300 человек.