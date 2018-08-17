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Израиль

Пятничные столкновения

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Пятничные столкновения

Пятничные столкновения
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В столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа погибли, по меньшей мере, два палестинца и более 250 получили ранения. По данным палестинских источников, 30-летний житель анклава был застрелен солдатами в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж, второй — в районе города Рафах. Около 40 человек получили огнестрельные ранения.

Жители Газы в очередной раз после пятничной молитвы вышли на акцию протеста в рамках продолжающегося с конца марта "Марша возвращения". За это время в ходе столкновений около 160 палестинцев погибли и более 17 тысяч — пострадали

В тот же день акция протеста и столкновения произошли также вблизи Наблуса на Западном берегу реки Иордан.

На этом фоне Египет возобновил попытки достичь договора о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС по крайнее мере на один год.