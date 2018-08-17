Пятничные столкновения

В столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа погибли, по меньшей мере, два палестинца и более 250 получили ранения. По данным палестинских источников, 30-летний житель анклава был застрелен солдатами в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж, второй — в районе города Рафах. Около 40 человек получили огнестрельные ранения.