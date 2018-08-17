Наводнения в Керале: жертв всё больше

Почти 260 человек, по последним данным, стали жертвами наводнений в штате Керала на юге Индии. Только за прошедшие двое суток погибли более 100 человек. Еще около 30 тысяч были вынуждены перебраться во временные центры проживания. Ранее правительство Кералы ввело "красный" уровень на всей территории штата.