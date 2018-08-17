Почти 260 человек, по последним данным, стали жертвами наводнений в штате Керала на юге Индии. Только за прошедшие двое суток погибли более 100 человек. Еще около 30 тысяч были вынуждены перебраться во временные центры проживания. Ранее правительство Кералы ввело "красный" уровень на всей территории штата.
Наводнения в Керале: жертв всё больше
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Наводнения в Керале: жертв всё больше
Вместе со спасателями помощь пострадавшим оказывают военнослужащие. К операции также привлечены самолеты и вертолеты ВВС.
Сезон муссонов начался в Керале еще в июне, но в последние недели ситуация стала особенно сложной. По оценкам местных властей, в этом году на штат обрушились самые мощные муссоны за последние 100 лет.