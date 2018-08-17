Поезд будущего во французской провинции

Канадская компания TransPod выбрала маленькую французскую деревню для установки тестового трека технологии будущего - Hyperloop, которая должна революционизировать скоростной транспорт. Стоимость установки оценивается в 21 млн евро и должна начаться в следующем году.

Как это ни чудно звучит, существующий рекорд скорости французского поезда TGV (574,8 км/час) может быть побит в деревушке Дру, примерно в 50 км от Лиможа, в центре Франции. Основанная в 2015 году, TransPod подала заявку французским властям на получение разрешения на строительство испытательного трека на прошлой неделе.

«Лицензия должна быть одобрена в ноябре, а монтаж установки начнётся в январе 2019 года», - рассказал в интервью euronews соучредитель и генеральный директор TransPod Себастьян Гендрон.

Технология Hyperloop, которую поддержал известный своими амбициозными проектами американский предприниматель Элон Маск, предполагает разгон до скорости звука (1200 км/час) гигантской капсулы с пассажирами или товарами, которая будет двигаться внутри вакуумного трубопровода. Hyperloop или "гиперпетля" сочетает в себе преимущества технологий, которые скорее основаны на авиационно-космической отрасли, чем на принципах железнодорожного строительства.

Прототип капсулы компании TransPod

Окрестности Лиможа - новая Невада

После первоначального финансирования в размере 15 млн. долларов США (второй транш предусмотрен в размере 50 млн. евро) и несостоявшегося проекта пробного трека в итальянской Болонье учредители TransPod стали искать идеальное место для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот проект. Выбор пал на центральные районы Франции, поскольку маршрут Париж-Тулуза (в последней расположены производственные мощности ЕКА) до сих пор не обслуживается высокоскоростной железнодорожной линией.

Французские партнёры предложили компании обратиться к властям департамента Верхняя Вьенна, где сохранился заброшенный участок старой железнодорожной линии: 3 км рельсов по чёткой прямой линии, затерянные в сельскохозяйственных угодьях.

Идею хорошо восприняли как местные власти, так и жителями. «Очень приятно, что здесь все поддерживают наш проект», отмечает его руководитель. Хотя требования нескольких местных фермеров всё же пришлось учесть при получении разрешения на строительство.

«Так, фермер, имеющий землю по обе стороны от линии, попросил соорудить проход для животных, которые регулярно пересекают эту старую железную ветку, - поясняет Себастьян Гендрон. - У нас есть своего рода конкурент - альтернативный проект Hyperloop One, - прототип, над созданием которого работают специалисты в пустыне Невада. Ну а мы сделаем то же самое в окресностях французского Лиможа».

Вид на северный участок будущего тестового трека TransPod

Поскольку мегаполисы компанию притягивают мало, TransPod планирует построить исследовательский центр в Бари, на юге Италии, где "прописан" самый первый инвестор проекта.

Локомотив Европа

Себастьян Гендрон - родился во Франции, но проживает в Канаде уже более восьми лет. Он говорит, что приятно удивлён "технологическим аппетитом" Европы в отношении этой принципиально новой идеи в области наземного транспорта. «Не удивлюсь, если Европа станет одной из первых, кто полностью примет у себя эту технологию», - говорит он.

Ещё год назад он и его партнер сомневались в том, что кто-либо захочет инвестировать в этот новый сектор на европейском континенте, где одна из самых плотных сетей высокоскоростного наземного транспорта в мире.

«Однако сегодня всё выглядит иначе: наши основные инвесторы - итальянцы, наш трек расположен во Франции, и многие компаний этого сектора также стремятся в Европу», - подвёл итог Гендрон, который в качестве инженера-технолога также общается с представителями Европейской комиссии по транспорту - с целью разработки новых правил.

Проект TransPod в дереве Дру с высоты птичьего полёта

Ввод в эксплуатацию в 2030 году

В настоящее время уже десятки компаний по всему миру работают над внедрением технологии "гиперпетли". Четыре из них - крупные игроки. Канадско-европейский проект TransPod конкурирует с тремя американскими фирмами.

Основные разработчики новой технологии:

TransPod, канадский стартап, основанный в 2015 году, который поддержали европейские инвесторы. Компания собирается построить первый тестовый трек во Франции, а первую коммерческую линию Hyperloop длиной 1000 км намерена построить в Канаде к 2030 году.

Компания Boring, основанная Элоном Маском, главой SpaceX и Tesla, начала прокладку туннелей, в частности между Вашингтоном и Нью-Йорком, а также между Чикаго и чикагским аэропортом. В то же время компания работает над технологией Hyperloop, но оснащение туннелей сверхскоростными капсулами пока остаются лишь на уровне проекта.

В рамках проекта Virgin Hyperloop One тестовый трек в Неваде уже построен, но скорость движения капсулу здесь не превышает 400 км/ч. Недавно проект был выкуплен компанией Virgin Galatic предпринимателя Ричарда Брэнсона. После чего проект стал набирать обороты, в частности со строительством крупного научно-исследовательского центра в районе испанской Малаги.

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) - ещё одна американская компания, которая базируется в Тулузе (Франция), стала пионером этой технологии. Среди дюжины уже подписанных к реализации контрактов - проект ветки "гиперпетли", которая свяжет Дубай и Абу-Даби к моменту открытия там Всемирной выставки 2020 года.