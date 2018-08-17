«Социальный гендер» — лженаука?

Эта дисциплина возникла в США; в Европе ей занимаются считанные университеты. Эта концепция отделяет биологическое понятие пола от социальной гендерной роли и самоидентификации человека.

Официальный Будапешт не признаёт само понятие «социального гендера», и потому в правительстве называют эти исследования пропагандой и лженаукой. Кроме того, власти указывают на слишком малое число слушателей и туманные перспективы работы с таким дипломом.

Однако преподаватели это отрицают: так, в Центральноевропейском университете заявляют, что конкурс был 9,5 человек на место.

Андреа Петё, преподаватель:

«К нам приезжают студенты из других европейских университетов по программе обмена „Эразмус“. Так что если власти действительно закроют гендерные исследования, то это приведёт к коллапсу финансируемых Евросоюзом программ обмена».

В Венгрии такие курсы читают в двух вузах: один государственный, другой частный. Если Будапешт прекратит бюджетное финансирование, то запрет коснётся только государственного. Но если правительство отзовёт аккредитации — исследования придётся закрыть в обоих университетах.