Власти Венгрии планируют закрыть программы гендерных исследований в университетах страны.
«Социальный гендер» — лженаука?
«Социальный гендер» — лженаука?
Эта дисциплина возникла в США; в Европе ей занимаются считанные университеты. Эта концепция отделяет биологическое понятие пола от социальной гендерной роли и самоидентификации человека.
Официальный Будапешт не признаёт само понятие «социального гендера», и потому в правительстве называют эти исследования пропагандой и лженаукой. Кроме того, власти указывают на слишком малое число слушателей и туманные перспективы работы с таким дипломом.
Однако преподаватели это отрицают: так, в Центральноевропейском университете заявляют, что конкурс был 9,5 человек на место.
Андреа Петё, преподаватель:
«К нам приезжают студенты из других европейских университетов по программе обмена „Эразмус“. Так что если власти действительно закроют гендерные исследования, то это приведёт к коллапсу финансируемых Евросоюзом программ обмена».
В Венгрии такие курсы читают в двух вузах: один государственный, другой частный. Если Будапешт прекратит бюджетное финансирование, то запрет коснётся только государственного. Но если правительство отзовёт аккредитации — исследования придётся закрыть в обоих университетах.