Греция выходит из программы помощи

Греция официально выходит из программы макроэкономической помощи в рамках договоренности со странами Еврозоны. В начале августа Афины получили последний транш в 15 млрд евро.

Признаки экономического кризиса, причиной которого, в частности, стало массовое уклонение от налогов, начали проявляться в Греции к 2009 году. Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис говорит:

"После продолжительного периода мер жесткой экономии Греция смогла справиться с двумя основными причинами кризиса — это огромный бюджетный дефицит, а также огромный дефицит торгового баланса. Эти две основные проблемы удалось решить, но пришлось заплатить высокую цену".

В июне еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту. Впрочем, глава Центрального банка Греции Яннис Стурнарас полагает, что стране еще многое нужно сделать для стабильности.

Министр труда Греции Эффи Ахциоглу говорит: "В течении последних трех лет уровень безработицы упал на 6%, и это снижение продолжится. По моим оценкам, в сентябре 2019 года мы сможем довести уровень безработицы до 18%, а это на 8-9% меньше по сравнению с показателями, которые достались нам от предыдущего правительства".

В рамках по выходу из программы и созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в ближайшие два года.