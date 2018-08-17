Берлин и Афины договорились о возвращении нелегальных мигрантов с австрийско-немецкой границы в Грецию в тех случаях, когда они были зарегистрированы там изначально. Высылка должна проходить в течение 48 часов после задержания. Об этом заявила в пятницу представитель МВД Германии Элеоноре Петерман. Впрочем, на практике это затронет очень мало беженцев.
Германия и Греция договорились по мигрантам
Германия и Греция договорились по мигрантам
Представитель МВД Германии Элеоноре Петерман: "Министерства внутренних дел обеих стран все еще продолжают переписку, но договоренности уже достигнуты".
Представитель немецкого министерства также уточнила, что не будет разглашать подробности соглашения до тех пор, пока стороны не поставят подписи под документом.
"Что касается аналогичного соглашения с Италией, то мы продолжаем переговоры, по которым уже продвинулись далеко вперед, и ожидаем, что договоренность по поводу возвращения мигрантов будет достигнута и с этой страной", - отметила Петерман.
На прошлой неделе Германии удалось заключить такое соглашение с Испанией. По договоренности, задержанные на австрийско-германской границе мигранты высылаются в Испанию, если ранее они подали прошение об убежище там.