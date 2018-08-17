Немецкой полиции удалось установить личность мужчины, который в четверг напал с ножом на врача в городе Оффенбурге. Имя преступника не разглашается, правоохранители сообщают только, что это выходец из Сомали.
Убийство врача: личность преступника установлена
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Убийство врача: личность преступника установлена
Врач скончался на месте. Легкие ранения также получила медсестра. В полиции говорят, что мужчина пришел в медучреждение без записи и тут же проник в кабинет врача.
26-летнему злоумышленнику удалось сбежать с места преступления, но вскоре он был пойман полицией. Правоохранители развернули масштабную спецоперацию, были задействованы более 20 патрульных машин и вертолет. На поиски нападавшего ушло около часа. Сейчас полицейские пытаются выяснить мотивы преступника.