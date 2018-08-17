Генуэзский порт готовится к потерям

"В прошлом году объем грузоперевозок увеличился на 15% и составил два с половиной миллиона двадцатифутовых эквивалентов) (TEU ( — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). В текущем году рост составил уже 5%. Из-за обрушения моста мы теперь ожидаем сокращения роста, и, возможно, что наши потери в объеме грузоперевозок составят 10%. Все будет зависеть от нашей возможности направить грузоперевозки по новой дороге вдоль моря, предназначенной для грузовиков".

"По нашим оценкам, по мосту Моранди ежедневно проезжали от 1000 до 1500 грузовиков. Теперь эти грузовики должны будут воспользоваться другими дорогами. Если такие альтернативные решения окажутся эффективными, то мы сможем сохранить объем грузоперевозок несмотря на обрушение моста. В ином случае мы столкнемся с серьезной перегруженностью существующих дорог? это может нанести нам экономический ущерб".

"Мы стараемся наладить круглосуточную работу нашего порта. Если мы сможем использовать терминалы ночью, то это, конечно, разгрузит дороги. Ночная работа означает дополнительные расходы как для терминалов, так для грузовиков и компаний. Эти дополнительные расходы можно будет возместить за счет правительственных фондов, которые создаются во время подобных чрезвычайных ситуаций, потому что власти могут выделить средства и возместить частным компания такие дополнительные расходы".