Главные новости недели за 60 секунд

При крушении моста в Италии погибли 39 человек
В среду итальянские власти сообщили о том, что число жертв крушения автомобильного моста в Генуе увеличилось до 39 человек.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные операции.
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В среду итальянские власти сообщили о том, что число жертв крушения автомобильного моста в Генуе увеличилось до 39 человек.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные операции.
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Поклонники собрались на голливудской аллее звёзд, чтобы почтить память великой Ареты Франклин. Королева соула скончалась возрасте 76 лет.
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