Главные новости недели за 60 секунд

В среду итальянские власти сообщили о том, что число жертв крушения автомобильного моста в Генуе увеличилось до 39 человек.

В США произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Вашингтоне во время демонстрации националистов в прошлое воскресенье между митингующими и представителями правопорядка произошли столкновения. Полиции пришлось слезоточивый газ.

При взрыве газа в Денвере пострадало 9 человек

При взрыве газа в многоквартирном доме в Денвере пострадало 9 человек, один находится в критическом состоянии, сообщают пожарные.

Оппозиционные протесты в Румынии

В митингах против прявящей Социал-демократической партии Румынии приняли участие десятки тысяч человек. В Бухаресте демонстрация закончилась столкновениями с полицией.

В Испании сотни людей пострадали при падении танцевальной платформы

Во время концерта на северо-западе Испании сотни человек получили травмы, когда деревянная карнавальная платформа рухнула в море. Об этом рассказал телеканал RTVE.

Разрушения в осажденном городе Газни: афганские власти говорят о восстановлении контроля

Афганские войска, при поддержке армии США, во вторник взяли под контроль основную территорию города Газни после нескольких дней тяжелых боев с боевиками движения Талибан.

На видео видны разрушения в городе Газни после пяти дней боёв. Это стратегически важный центр в двух часах езды от Кабула, расположенный на трассе, которая соединяет столицу Афганистана и южными районами страны. Теперь это город-призрак с сожжёнными домами: дым все еще поднимался над горизонтом, пока в город прибывают подкрепления правительственной армии.

Спасательная операция в пострадавшем от наводнения в Керале в Индии

Десятки тысяч человек в индийском штате Керала оказались в сложном положении в минувший четверг, когда вода поднялась из-за интенсивных дождей, а один из главных аэропортов штата, популярного среди туристов, был закрыт.

Сторонники бывшего бразильского лидера выходят на марш протеста

Сторонники бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы вышли на улицы столицы страны в среду, пройдя маршем до Верховного суда с целью поддержать кандидатуру Да Сильвы на пост президента.

Метеоритный дождь привлекает тысячи людей к темным пятнам в пустыне Израиля

Тысячи энтузиастов ночного неба не смыкали глаз в ранние часы понедельника в одном из самых затемнённых районов Израиля, надеясь увидеть «падающую звезду» в часы ежегодного метеорного потока Персеид.

Обрушившийся на Киев ливень наносит ущерб городской инфраструктуре

Сильные осадки обрушились на Киев рано утром в четверг, вызвав внезапные наводнения на улицах и в подземных переходах. В центре города ночью автомобили почти наполовину погрузились в воду: её уровень в некоторых районах украинской столицы, по сообщениям, достиг одного метра.

Лондонские пассажиры после инцидента рядом с парламентом: «Жизнь будет продолжаться»

Тысячи пассажиров, ежедневно приезжающие на работу в Лондон, не стали менять свой традиционный маршрут после того как во вторник злоумышленник преднамеренно направил свой автомобиль на пешеходов и велосипедистов у здания парламента страны, после чего врезался в ограждение у этого знакового здания британской столицы.

Спасательная операция в Идлибе, где десятки человек погибли в результате взрыва склада с боеприпасами

Взрыв в жилом доме в сирийском Идлибе, где, как предполагается, хранилось оружие и боеприпасы, в минувшее воскресенье стал причиной смерти по меньшей мере 39 человек, в том числе 12 детей, сообщают очевидцы событий.

Старейший на планете парк развлечений Тиволи отмечает своё 175-летие

175-летний юбилей расположенного в Копенгагене парка Тиволи отметили красочным 15-минутным салютом в среду вечером. Датская наследная принцесса Мэри присутствовала на торжествах, в ходе которых состоялось также световое шоу и выступление балета из Нью-Йорка.

Поклонники пришли почтить память Ареты Франклин на аллею звезд

Поклонники собрались на голливудской аллее звёзд, чтобы почтить память великой Ареты Франклин. Королева соула скончалась возрасте 76 лет.

Арета Франклин завоевала 18 премий Грэмми и записала около 25 дисков, ставших золотыми. Как сообщил импресарио певицы, она ушла из жизни в своем доме в Детройте в окружении семьи и близких.