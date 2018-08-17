День экстренных посадок

В ряде стран мира самолеты были вынуждены совершить экстренные посадки из-за ложных сообщений о бомбе на борту. По этой причине свыше 280 пассажиров лайнера немецкой авиакомпании Condor провели ночь с четверга на пятницу в Ханье на греческом острове Крит. Самолет направлялся из египетского города Хургада в Дюссельдорф. Греческие СМИ сообщают, что записка с предупреждением о бомбе была найдена в туалете.