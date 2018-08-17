В ряде стран мира самолеты были вынуждены совершить экстренные посадки из-за ложных сообщений о бомбе на борту. По этой причине свыше 280 пассажиров лайнера немецкой авиакомпании Condor провели ночь с четверга на пятницу в Ханье на греческом острове Крит. Самолет направлялся из египетского города Хургада в Дюссельдорф. Греческие СМИ сообщают, что записка с предупреждением о бомбе была найдена в туалете.
День экстренных посадок
Сейчас воспроизводится:
День экстренных посадок
В тот же день сразу несколько самолетов авиакомпаний LATAM и Sky Airlines в Аргентине, Чили и Перу прервали свои маршруты из-за поступившей анонимной информации о якобы заложенных в них бомбах, что привело к сбою в работе аэропортов — многие рейсы были задержаны
Между тем на Филиппинах в аэропорту Манилы на несколько часов была закрыта взлетно-посадочная полоса и отменены 12 рейсов — после жесткой посадки во время сильного ливня у самолета китайской авиакомпании Xiamen Airlines ("Сямэнь эйрлайнс") отвалился двигатель. В ходе происшествия никто не пострадал