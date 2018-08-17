Зелёные черепашки возвращаются

Зелёные черепашки вновь возвращаются в традиционные места своего обитания на юго-западном побережье Кипра: усилия по их сохранению, наконец, дали свои плоды. За последние 30 лет число этих морских рептилий почти утроилось благодаря долгосрочной программе защиты.

"Увеличение популяции зеленых черепах объясняется тем, что с самого начала проекта мы стали защищать их гнезда, охраняя их от местных лисиц. Это позволило значительно увеличить число детёнышей, которые затем попадают в море," - говорит Андреас Деметропулос, один из руководителей программы сохранения зелёных черепах.

В района мыса Акамас на Кипре гнездятся 30% всех зеленых черепах в мире. Чтобы создать гнездо, черепахи выкапывают ямку в песке, откладывают туда яйца, закапывают их и возвращаются в море. После двухмесячного инкубационного периода из яиц появляются молодые черепашки и пытаются добраться до кромки воды. Через несколько лет подросшие черепахи вернутся на этот пляж, чтобы дать жизнь новому поколению.