Зелёные черепашки вновь возвращаются в традиционные места своего обитания на юго-западном побережье Кипра: усилия по их сохранению, наконец, дали свои плоды. За последние 30 лет число этих морских рептилий почти утроилось благодаря долгосрочной программе защиты.
Зелёные черепашки возвращаются
Зелёные черепашки возвращаются
"Увеличение популяции зеленых черепах объясняется тем, что с самого начала проекта мы стали защищать их гнезда, охраняя их от местных лисиц. Это позволило значительно увеличить число детёнышей, которые затем попадают в море," - говорит Андреас Деметропулос, один из руководителей программы сохранения зелёных черепах.
В района мыса Акамас на Кипре гнездятся 30% всех зеленых черепах в мире. Чтобы создать гнездо, черепахи выкапывают ямку в песке, откладывают туда яйца, закапывают их и возвращаются в море. После двухмесячного инкубационного периода из яиц появляются молодые черепашки и пытаются добраться до кромки воды. Через несколько лет подросшие черепахи вернутся на этот пляж, чтобы дать жизнь новому поколению.