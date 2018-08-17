Снайперы в виноградниках

На улицах патрули, в холмах спецназ, в виноградниках снайперы. В ресторане «Чеппе» в австрийской Южной Штирии готовятся к торжеству — и приезду высокого гостя.

Там в субботу выйдет замуж глава австрийского МИДа Карин Кнайсль. А главный гость — российский президент Владимир Путин. Так что место торжества пришлось выбирать и с точки зрения безопасности.

Хайнц Пресчан, шеф-повар:

«Для меня это большая честь. Я даже слегка волнуюсь — надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Безопасность на высочайшем уровне. Со спецслужбами и полицией мы ведём переговоры уже пять недель. Всё же мы очень рады».

Европейские СМИ сообщают, что российский лидер подарит новобрачным песни: с ним в Австрию едет донской казачий хор. В Кремле эти сведения не комментируют.

Те же СМИ по случаю вспоминают, что глава российского государства в последний раз приезжал на свадьбу в Европу больше ста лет назад: Николай II в 1913 году был гостем на бракосочетании своей двоюродной племянницы, дочери германского императора. Спустя год страны оказались врагами.