Цинциннати: дель Потро против Кирьоса

Третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро в двух сетах обыграл южнокорейца Чхуна Хёна и вышел в 1/8 финала "мастерса" в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Аргентинец девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Теперь за выход в четвертьфинал дель Потро сразится с прошлогодним финалистом турнира Ником Кирьосом.

Чхун Хён Aaron Doster-USA TODAY Sports

Австралиец во втором круге встретился с хорватом Борной Чоричем. Матч получился для Кирьоса непростым. Результат первого сета определился только по ходу тай-брейка, а во втором сете австралиец уступил сопернику все шесть геймов. Итоговый счет этого противостояния - 7:6, 0:6, 6:3.