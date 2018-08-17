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Цинциннати: дель Потро против Кирьоса

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Цинциннати: дель Потро против Кирьоса

Цинциннати: дель Потро против Кирьоса
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Третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро в двух сетах обыграл южнокорейца Чхуна Хёна и вышел в 1/8 финала "мастерса" в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Аргентинец девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Теперь за выход в четвертьфинал дель Потро сразится с прошлогодним финалистом турнира Ником Кирьосом.

Aaron Doster-USA TODAY Sports
Чхун ХёнAaron Doster-USA TODAY Sports

Австралиец во втором круге встретился с хорватом Борной Чоричем. Матч получился для Кирьоса непростым. Результат первого сета определился только по ходу тай-брейка, а во втором сете австралиец уступил сопернику все шесть геймов. Итоговый счет этого противостояния - 7:6, 0:6, 6:3.

Участие в четвертьфинале уже обеспечил себе канадец Милош Раонич, обыгравший своего соотечественника Дениса Шаповалова. Его следующим соперником станет Новак Джокович или Григор Димитров. Матч между сербом и болгарином был прерван из-за дождя. Пока в счете с минимальным преимуществом ведет Джокович – 2:6, 6:3, 2:1.

Aaron Doster-USA TODAY Sports
Новак ДжоковичAaron Doster-USA TODAY Sports

Aaron Doster-USA TODAY Sports
Григор ДимитровAaron Doster-USA TODAY Sports

Из-за плохих погодных условий доиграть матч не смогли и Карен Хачанов и Марин Чилич. Первый сет остался за хорватом, второй – за россиянином. В третьем оба теннисиста выиграли по одному гейму.