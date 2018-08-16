Американская компания Constellation Brands, владеющая маркой пива Corona, вложит 4 миллиарда долларов в производство марихуаны. Эти деньги получит канадская компания Canopy Growth – один из лидеров легального рынка марихуаны. Американцы приобретут у канадцев более миллиона акций, доведя свой пакет почти до 40 процентов.
Инвестиции в марихуану
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Инвестиции в марихуану
"За последний год мы лучше узнали рынок марихуаны и поняли, какие великолепные возможности он открывает", - так решение компании Constellation Brands прокомментировал ее глава Роб Сэндс.
В Canopy Growth уже заявили, что деньги пойдут на расширение линейки продуктов. Компания планирует выпускать сладости, ингаляторы и сигареты с марихуаной, а также средства от боли, бессонницы и псориаза.
Это уже не первая сделка, которую заключили два предприятия. В прошлом году компания Constellation Brands вложила 200 миллионов долларов в производство безалкогольного пива на основе марихуаны.