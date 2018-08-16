В США республиканцы поддержали решение президента Дональда Трампа отозвать у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана доступ к секретной информации. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки, в частности, заявил, что "его нельзя было и близко подпускать к госсекретам".
Экс-главу ЦРУ лишили доступа к госсекретам
Экс-главу ЦРУ лишили доступа к госсекретам
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: "Бреннан в последнее время использовал свой статус бывшего высокопоставленного чиновника с доступом к секретной информации для того, чтобы делать о действующей администрации необоснованные и возмутительные заявления, выступать с дикими тирадами в интернете и в телеэфире". Исторически экс-руководители ЦРУ имеют доступ к секретной информации, чтобы консультировать своих преемников в случае необходимости.
Сам Бреннан назвал решение Трампа стремлением ограничить свободу слова и наказать критиков.
Он возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником бывшего президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом и оставил свой пост 20 января прошлого года в день инаугурации Трампа.
Ранее Бреннан, в частности, обвинил Трампа в предательстве и заявил, что на саммите в Хельсинки глава Белого дома находился под контролем президента России.