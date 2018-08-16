Экс-главу ЦРУ лишили доступа к госсекретам

В США республиканцы поддержали решение президента Дональда Трампа отозвать у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана доступ к секретной информации. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки, в частности, заявил, что "его нельзя было и близко подпускать к госсекретам".