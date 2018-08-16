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"Турция станет еще сильнее"

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"Турция станет еще сильнее"

"Турция станет еще сильнее"
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Турция выйдет из валютного кризиса, став еще сильнее. Об этом, выступая перед зарубежными инвесторами, заявил министр финансов страны Берат Албайрак.

В ходе телеконференции, в которой приняли участие около 3 тысяч инвесторов и экономистов, Албайрак сказал, что страна в полной мере осознает свои внутренние проблемы, но в данный момент столкнулась с тем, что министр назвал рыночной аномалией.

В последние недели турецкая лира потеряла с начала года около 40 процентов из-за опасений инвесторов относительно влияния Эрдогана на монетарную политику и ухудшения отношений с США.

Албайрак заверил, что Минфин может оказать поддержку банковскому сектору в случае необходимости, но добавил, что Турция не планирует обращаться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).

Министр также призвал страны, которых коснулись санкции США, дать скоординированный ответ и заявил, что Турция преодолеет этот период вместе с другими государствами, включая Германию, Россию и Китай.

Ранее стало известно, что Катар инвестирует в турецкую экономику $15 млрд.