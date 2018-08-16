Пассажирский самолет немецкой авиакомпании Condor совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает греческая газета "Катимирини". На борту лайнера находились 270 пассажиров. В аэропорт стянуты экстренные службы.
Экстренная посадка на Крите
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Экстренная посадка на Крите
Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и через некоторое время приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет. Все они размещены в отели. Рейс по маршруту запланировал на утро пятницы.