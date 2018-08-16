Генуя: "Власти тоже виноваты"

Речь идет о расходах на безопасность дорожного движения, включая мосты и железные дороги.

В настоящее время власти ЕС ограничивают бюджетные расходы Италии, как и ряда других стран, чтобы не допустить наращивания госдолга и дефицита. Но «инвестиции, которые спасают жизнь и здоровье, не должны высчитываться по жестким и ледяным бюджетным правилам Европы», считает Сальвини.

Профессор Вероника Векки: "Правила Еврокомиссии в отношении распределения ресурсов для каждой страны действительно существуют, но главное решение о том, как их правильно использовать, принимает правительство каждой страны в отдельности.

Соглашения о концессиях - вещь очень сложная, и контроль властей за действиями частных компаний должен осуществляться посредством надлежащего мониторинга, а значит они должны ставить для компаний ряд задач и следить за их выполнением. В данном конкретном случае, тарифы очень прибыльные, поэтому все инвестиции частных компаний, а также все текущие расходы покрываются самим тарифом"

Это означает, что средства, которые "Автострада для Италии" получает от правительства, должны покрывать расходы на техническое обслуживание моста.

Euronews: "В случае, если правительство, по словам самого премьер-министра Конте, не будет дожидаться завершения расследования, каковы будут последствия с точки зрения штрафных санкций в случае отзыва концессионного соглашения?"

Профессор Вероника Векки: "Прежде всего, нужно определить зону ответственности для компании, это соглашение очень четко сформулировано, и на него могут повлиять санкции. И кроме того, если по итогам расследования станет ясно, что вины данной компании нет, т.е. обрушение моста произошло из-за форс-мажорных обстоятельств, расходы будут возложены на само правительство"

А это означает, что в этом случае должны быть использованы государственные средства, а значит и налоги.