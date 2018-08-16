Катар инвестирует в турецкую экономику $15 млрд. Такое обещание Реджепу Тайипу Эрдогану, как сообщают в канцелярии президента Турции, дал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Во время прошедших накануне переговоров лидеры двух государств договорились "укреплять двусторонние отношения во всех возможных сферах".
Катар инвестирует в Турцию
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Катар инвестирует в Турцию
В последние недели турецкая экономика переживала непростой период. Значительно упал курс лиры. За прошлую неделю турецкая валюта обесценилась на 20% (и на 40% с начала года). Одной из причин произошедшего стало обострение отношений между Турцией и США. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции. В ответ Эрдоган сообщил, что его страна введет запрет на импорт американской электроники.
Ранее турецкий лидер заявил, что кризис, который сейчас переживает страна, - это результат иностранного заговора. Ответственность за обвал местной валюты он возложил на США.