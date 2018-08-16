Пластиковые бутылки как средство для пропитания

Из сотен пластиковых бутылок, рыболовной лески и деревянных досок соорудил Муат Абу Зейд средство для пропитания своей многочисленной семьи. Вот уже две недели, как этот 35-летний житель Газы выходит в море и, проведя на своем оригинальном плавсредстве несколько часов, привозит от 5 до 7 килограммов сардин, окуньков и другой мелкой рыбы. Оставляя часть себе, остальное он продает и - единственный из мужчин в семье - зарабатывает на жизнь.