Из сотен пластиковых бутылок, рыболовной лески и деревянных досок соорудил Муат Абу Зейд средство для пропитания своей многочисленной семьи. Вот уже две недели, как этот 35-летний житель Газы выходит в море и, проведя на своем оригинальном плавсредстве несколько часов, привозит от 5 до 7 килограммов сардин, окуньков и другой мелкой рыбы. Оставляя часть себе, остальное он продает и - единственный из мужчин в семье - зарабатывает на жизнь.
Пластиковые бутылки как средство для пропитания
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Пластиковые бутылки как средство для пропитания
"Идея сделать плот пришла мне однажды, - рассказывает Муат, - когда я оглядел пляж и увидел, сколько пустых бутылок оставляют здесь люди! Использовав их, я внес свой склад в дело охраны окружающей среды!"
Рабычить Муату помогают двое младших братьев: один из них - профессиональный маляр, но работу найти в сегодняшней Газе невозможно. Вот уже 11 лет, как Сектор Газа живет в условиях полной сухопутной и морской блокады.
По данным Всемирного банка, уровень безработицы составляет 45 %, а 80 % населения, то есть примерно два миллиона человек, напрямую зависят от гуманитарной помощи.