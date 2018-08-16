Обнаружен еще один участок Берлинской стены

Его пощадило время и бульдозеры: укрывшийся от взглядов историков и строителей участок Берлинской стены обнаружен на северо-западе немецкой столицы, в непосредственной близости от здания Федеральной разведывательной службы. Первыми на него наткнулись в июне местные жители во главе с окружным советником:

"С жителями квартала мы пришли посмотреть, где будет проходить новая дорога в местный парк Панке, - рассказывает Эфраим Гот, - увидели этот фрагмент стены и задумались: "Что же это может быть?", а потом кто-то предположил, что это частью стены"...

Фонд Берлинской стены подтвердил в конце июля, что найденный участок - подлинный. Более того, историки установили, что он представляет собой часть защитного укрепления возле располагавшегося поблизости пограничного перехода.

"Такие находки не могут не радовать, - говорит Гюнтер Шлюше из Фонда Берлинской стены, - поскольку наш долг - сохранить память о стене и разделении в немецкой жизни и общественном сознании, которое она олицетворяла. Не менее важно, чтобы следы этого разделения были рассеяны везде".

В минувший понедельник в немецкой столице состоялись памятные мероприятия, посвященные 57-й годовщине начала строительства Берлинской стены. Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложил венок к мемориалу "Берлинская стена" на улице Бернауэр-штрассе и посетил расположенный там информационный центр, в котором содержатся документы о событиях тех лет, а в Часовне Примирения, являющейся частью мемориала, прошло памятное богослужение.

Первые заграждения из колючей проволоки разделили Берлин в ночь с 12 на 13 августа 1961 года, однако возведение бетонных конструкций началось позже - 18 августа. Впоследствии стена становилась все более неприступной, а к 1989 году представляла собой пограничную зону, состоящую, помимо непосредственно стены, из земляных рвов, противотанковых укреплений и сторожевых вышек.

В 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседей за 3 дня бежали 15 тысяч восточных немцев, и Берлинская стена потеряла свой смысл. Об открытии погранпунктов на пресс-конференции 9 ноября 1989 года объявил член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский.