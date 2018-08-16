США расширят контингент американской морской пехоты в Норвегии более, чем вдвое, сообщило Минобороны Норвегии в среду.
США увеличивают военный контингент в Норвегии вдвое
США увеличивают военный контингент в Норвегии вдвое
Планы увеличить количество американских военнослужащих с 330 до 700 человек и передвинуться ближе к российской границе вызвали резкое недовольство Москвы, которая назвала эту инициативу "недружелюбными действиями".
В Осло говорят о возрастающей обеспокоенности аннексией Крыма в 2014 году, настаивая на том, что американцы присутствуют в королевстве исключительно для обучения, а не военной эскалации.
Морские пехотинцы должны были покинуть Норвегию в конце этого года, после проведения учений по ведению боя в зимних условиях. Это первые иностранные войска, побывавшие в Норвегии со времен Второй мировой войны.
По заявлению министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, в стране не планируется создание постоянной военной базы США и принятое решение не направлено против России.