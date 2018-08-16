Паломники съезжаются в Мекку

В Саудовскую Аравию со всего мира стекаются миллионы мусульман для прохождения хаджа - паломничества к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Основным событием хаджа является один из двух главных исламских праздников, Курбан-байрам.

В этом году хадж пройдет с 19 по 24 августа. Такое паломничество должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если, конечно, это ему позволяют финансы и здоровье.

Мужчины в дни хаджа должны облачаться в ихрам (это два белых покрывала: одно закрывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо), женщины — в повседневную одежду (платье).