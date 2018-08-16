Брюссель в цветах

Известный во всем мире гигантский ковер из живых цветов вновь появился на главной площади Брюсселя. Раз в два года в августе Гранд-плас покрывается множеством ярких цветов, превращая это место в волшебный цветочный ковер. В этом году брюссельская инсталляция впервые выполнена в латиноамериканском стиле. Работа цветочных мастеров вдохновлена мексиканским городом Гуанахуато, известным своей богатой культурой и цветочными традициями.

Для превращения брюссельской площади в красочное произведение искусства используют более 500 000 цветов. Среди них бегонии, георгины из Гента и различные травы. Как отмечают организаторы мероприятия, дизайн нынешнего ковра самый сложный с 1971 года, когда фестиваль прошел впервые. Доставленные на площадь свежие цветы укладываются мастерами по заранее сделанному наброску в соответствии с проектным рисунком непосредственно на мощёной булыжником площади, поэтому живой цветочный ковёр недолговечен. К сожалению, растения сохраняют свою свежесть и привлекательность всего несколько дней, а потом вянут…