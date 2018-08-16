"Журналисты не могут быть врагами!" и "Остановите войну против свободной прессы!" - редакционные статьи под такими заголовками украсили в четверг первые полосы 350-ти американских газет.
350 газет - Трампу: мы не враги!
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350 газет - Трампу: мы не враги!
В беспрецедентной скоординированной акции участвуют как ведущие, так и небольшие региональные газеты, ее мишень - Дональд Трамп.
"Нынешний президент США создал мантру о том, что все представители СМИ, которые открыто не поддерживают политику нынешней администрации, являются "врагами народа", - пишет инициатор акции Boston Globe, работа которой 26 раз была отмечена Пулитцеровской премией.
На своей странице в "Твиттере" президент США отверг обвинения журналистов в нападках на либеральные СМИ: "Средства массовой информации, распространяющие фальшивые новости, - это оппозиционная партия, - написал Трамп в частности, - но мы побеждаем!"