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Мали

Президент Мали переизбран

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Президент Мали переизбран

Ибрагим Бубакар Кейта
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Reuters
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Действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта переизбран на второй срок. Таковы результаты второго тура выборов. 73-летний Кейта получил 67% голосов. У его соперника — экс-министра финансов Сумаилы Сиссе — 33%. Явка при этом составила меньше 35%.

При этом ряд наблюдателей подвергают сомнению результаты ещё первого тура, говоря о возможных фальсификациях.

С выборами главы государства связывают надежды на улучшение ситуации в стране. Несколько лет не прекращается конфликт с несколькими вооружёнными группировками. Боевики пытались сорвать голосование в нескольких районах, обстреливая участки и нападая на официальных лиц.

Кроме этого, по-прежнему не решены серьёзные проблемы в экономике, особенно в сельском хозяйстве.