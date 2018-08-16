Действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта переизбран на второй срок. Таковы результаты второго тура выборов. 73-летний Кейта получил 67% голосов. У его соперника — экс-министра финансов Сумаилы Сиссе — 33%. Явка при этом составила меньше 35%.
Президент Мали переизбран
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Президент Мали переизбран
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При этом ряд наблюдателей подвергают сомнению результаты ещё первого тура, говоря о возможных фальсификациях.
С выборами главы государства связывают надежды на улучшение ситуации в стране. Несколько лет не прекращается конфликт с несколькими вооружёнными группировками. Боевики пытались сорвать голосование в нескольких районах, обстреливая участки и нападая на официальных лиц.
Кроме этого, по-прежнему не решены серьёзные проблемы в экономике, особенно в сельском хозяйстве.