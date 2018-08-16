Испанская футбольная лига заключила договор с международной медиакомпанией Relevent о проведении некоторых матчей на территории США и Канады. Соглашение рассчитано на 15 лет. Теперь несколько встреч чемпионата Испании в сезоне будут проводиться в Северной Америке. Отмечается, что это могут быть поединки с участием "Реала" и "Барселоны", ведущих испанских клубов. Договор вступает в силу уже с этого сезона.
Ла Лига: теперь и за океаном
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Ла Лига: теперь и за океаном
Стороны надеются, что их сотрудничество поможет повысить популярность футбола в регионе к 2026 году, когда США, Канада и Мексика примут чемпионат мира.
Тем временем стало известно, что компания Facebook договорилась о контракте на трансляцию матчей с испанской Ла Лигой в соцсети в восьми странах Южной Азии в течение трех лет. В заявлении Лиги говорится, что все 380 матчей турнира в новом сезоне, который начнется в пятницу, будут доступны для зрителей в Индии, Афганистане, Бангладеш, Бутане, Непале, Мальдивах, Шри-Ланке и Пакистане. Трансляции будут бесплатными.