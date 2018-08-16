Ла Лига: теперь и за океаном

Испанская футбольная лига заключила договор с международной медиакомпанией Relevent о проведении некоторых матчей на территории США и Канады. Соглашение рассчитано на 15 лет. Теперь несколько встреч чемпионата Испании в сезоне будут проводиться в Северной Америке. Отмечается, что это могут быть поединки с участием "Реала" и "Барселоны", ведущих испанских клубов. Договор вступает в силу уже с этого сезона.