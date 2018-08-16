Верховный суд Малайзии постановил продолжить разбирательства в отношении подозреваемых в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. По этому делу Вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье грозит высшая мера наказания. В качестве подозреваемых проходят еще четыре гражданина КНДР, но они покинули Малайзию еще в день инцидента.
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама перед судом
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама перед судом
Женщины свою вину отрицают. По их словам, они думали, что участвовали в розыгрыше в рамках телевизионного реалити-шоу. Кроме того, подозреваемые утверждают, что не знали, кем был погибший.
Ким Чен Нам, который уже многие годы жил в специальном административном районе Китая Макао, умер в аэропорту Куала-Лумпура в феврале прошлого года. Перед этим он обратился за медицинской помощью, сказав, что кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью. Ким Чен Нам скончался через 15-20 минут после отравления. Специалисты пришли к выводу, что мужчина подвергся воздействию нервно-паралитического вещества типа VX, которое ООН считает оружием массового поражения.