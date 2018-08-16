В Киеве ликвидируют последствия урагана и сильного ливня, которые обрушились на город в ночь на четверг. Утром проезжая часть в центре украинской столицы была полностью затоплена.
Ураган в Киеве
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Ураган в Киеве
Из-за поваленных деревьев, различных конструкций и большого количества мусора и грязи на некоторое время приостанавливалось движение трамваев и троллейбусов. Мощные потоки воды затопили подземные переходы, а также несколько торговых центров. С утра дорожные и коммунальные службы приступили к откачке воды.
Как сообщается, мощный ветер повалил около 200 деревьев и 5 опор электропередачи. Из-за непогоды серьезные повреждения получили кровли и фасады домов. Между тем в киевской администрации предупредили о новой надвигающейся грозе, призвав жителей соблюдать правила безопасности.