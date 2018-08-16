Космонавты задержались на два часа

Российские космонавты завершили выход в открытый космос с задержкой почти на два часа: Олег Артемьев и Сергей Прокопьев столкнулись со сложностями во время прокладки кабелей для эксперимента "Икарус" и из-за этого отстали от графика работ. Этот совместный эксперимент Германии и России предназначен для отслеживания миграции животных и птиц. Несмотря на задержку космонавты успешно выплнили все задачи выхода, за исключением эксперимента "Тест" — для него были сняты с поверхности Международной космической станции только два устройства из четырех. Остальные два планируется снять в рамках другого выхода, который состоится уже в следующем году. Для Артемьева этот выход стал третьим, для Прокопьева —первым.