Никто не рассчитывал на успех, а получился культовый фильм. Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон — вместе в Беверли-Хиллс, на юбилейном показе «Бриолина», спустя сорок лет после премьеры.
Будет ли сиквел «Бриолина»?
Будет ли сиквел «Бриолина»?
В 1978 году ленту считали проходной, но она снискала колоссальный успех, став практически культовой. «Бриолин» до сих пор остаётся самым кассовым музыкальным фильмом Голливуда.
Картину номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус», правда наград мюзикл так и не получил.
— Вряд ли кто-то ожидал такого. «Волшебник страны Оз», «Унесённые ветром» — вот среди таких фильмов мы оказались. А песни каждый год собирают слушателей на концертах, — рассказывает Траволта.
— Это невероятно, это прекрасно, — добавляет Ньюто-Джон.
Музыкальная история про отличницу и хулигана оказалась очень своевременной: смесь рока, рок-н-ролла и диско в новом для того времени стереозвуке покорила аудиторию. Костюмы из фильма, действие которого разворачивается в 50-х, оказали заметное влияние на моду 80-х.
На волне успеха в 1982 году вышел «Бриолин-2» с другими актёрами. Однако в прокате он провалился. Звёзды не исключают, что спустя сорок лет время для продолжения наконец-то пришло:
—У нас есть в запасе парочка идей. Посмотрим. Пусть это будет загадка — кто знает, — обещает Джон Траволта.