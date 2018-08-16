Дания в ближайшее время намерена возвести вдоль немецкой границы забор. Он должен будет препятствовать перемещению диких кабанов, которые распространяют африканскую чуму свиней. Министерство охраны окружающей среды страны дало окончательное одобрение на строительство заграждения.
Дания построит забор на границе с Германией
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Дания построит забор на границе с Германией
Его протяженность составит 68 км, а высота - 1,5 м. Строительство планируется завершить к концу 2019 года. На реализацию этого проекта правительство Дании выделит 11 млн евро. Отмечается, что ни в самом королевстве, ни в Германии пока не было зафиксировано ни одного случая африканской чумы свиней, однако они были зарегистрированы в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Чехии.
Ранее Болгария приступила к возведению такого забора на двух участках вдоль границы с Румынией, где в течение последних месяцев были зафиксированы несколько массовых вспышек заболевания.