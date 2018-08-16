Обрушившийся в Италии мост Моранди .... обрушился не до конца. По оценкам специалистов, одна из незакрепленных секций виадука угрожает жилым кварталам поблизости. Сейчас из зоны риска вывезены все жители - около 660 человек.
Итальянский мост-убийца оставил людей без крова
Итальянский мост-убийца оставил людей без крова
Местный житель: "Это настоящее несчастье, переселение коснулось старожилов, у нас здесь мало молодежи".
После трагедии 14 августа из бюджета страны будет выделено 5 миллионов евро на ликвидацию последствий - в том числе и для тех, кто остался без крыши над головой.
Ренато Фальсидия, муниципалитет Генуи: "Люди нуждались в физической, психологической помощи в первые часы после аварии. Мы видели тогда состояние острого шока, испуга, сейчас они в растерянности. Власти Генуи разрабатывают программу обеспечения пострадавших жильем. На длительный срок, ведь в свои старые дома они не смогут вернуться".
В результате обрушения моста Моранди 14 августа погибли 39 человек.